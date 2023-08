सेहत की थाली : कैल्शियम-विटामिन्स से हो भरपूूर होनी चाहिए खाने की थाली, महिलाएं के लिए जरुरी 10 टिप्स

जयपुरPublished: Aug 14, 2023 12:43:10 pm Submitted by: Manoj Kumar

Food plate should be full of calcium-vitamins : स्वास्थ्य व वेलबीइंग की दृष्टि से भोजन मुख्य भूमिका अदा करता है। इसलिए जरूरी है, थाली में संतुलित व पोषक आहार की मात्रा तय की जाए। क्योंकि हर आहार स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

Food plate should be full of calcium-vitamins