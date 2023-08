जवानी के दिनों में किया गया ये काम बुढ़ापे में कैंसर के खतरे को रखेगा दूर

जयपुरPublished: Aug 17, 2023 10:46:37 am Submitted by: Manoj Kumar

Healthy lifestyle in youth may reduce cancer risk in old age : नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होने और युवावस्था के दौरान स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने से वास्तव में बुढ़ापे में कैंसर और अन्य पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। ऐसे वैज्ञानिक प्रमाणों का भंडार बढ़ रहा है जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों पर आजीवन फिटनेस आदतों के सकारात्मक प्रभाव का समर्थन करते हैं।

