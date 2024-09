Lack of Nutrients : शरीर में दिखने वाले इन 5 लक्षणों से सावधान, हो सकती है पोषण की कमी

शरीर में पोषण की कमी के संकेत Signs of lack of Nutrients in the body शरीर में कमजोरी यदि आप बार-बार थकान का अनुभव कर रहे हैं और थोड़ी-सी गतिविधि के बाद भी थक जाते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा की कमी हो रही है। विटामिन-बी12, आयरन और फोलिक एसिड की कमी के कारण अक्सर थकान की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

लगातार बालों का झड़ना यदि आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को प्रोटीन, आयरन, जिंक या बायोटिन की उचित मात्रा नहीं मिल रही है।

पाचन तंत्र का कमजोर होना पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज, दस्त, गैस या पेट में फूलना पोषण की कमी (Lack of Nutrients) का संकेत हो सकती हैं। आहार में फाइबर या अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी भी इन समस्याओं का कारण बन सकती है।

इम्युनिटी की कमी यदि आप लगातार बीमार होते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। विटामिन-सी, जिंक, सेलेनियम और प्रोटीन की कमी से आपकी इम्युनिटी प्रभावित हो सकती है।