मलाइका सब कुछ खाकर भी रखती हैं खुद को ऐसे फिट, जानिए एक्ट्रेस का फिटनेस प्लान

फिटनेस फ्रीक मलाइका अरोड़ा बताती हैं कि आपको फिट रखने के पीछे 70% आपके आहार और 30% फिजिकल एक्टिविटी का हाथ होता है। यानी आप क्या खाते हैं इसका आपकी फिटनेस पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

Updated: March 03, 2022 12:49:20 am

Malaika Arora Fitness Plan: Know The Secret of Malaika Arora Fitness