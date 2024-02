वजन घटाने का नया रास्ता: कार्ब्स को भूलें, प्रोटीन से करें नाश्ते की शुरुआत

एक डेनिश अध्ययन में पाया गया कि प्रोटीन से भरपूर नाश्ता (Protein rich breakfast) करने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और दिमाग भी तेज़ी से काम करता है. ये खासकर उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं. अब तक, "सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है" ये कहावत चलती आ रही थी, लेकिन इसके पीछे ज्यादा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे. इस अध्ययन ने इस पुरानी कहावत को नया बल दिया है.

Protein Packed Breakfast May Be the Key to Weight Management