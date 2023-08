वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा, 'पिज्जा' खाने से दूर हो सकती है ये गंभीर बीमारी

वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा, 'पिज्जा' खाने से दूर हो सकती है ये गंभीर बीमारी

जयपुरPublished: Aug 12, 2023 05:04:57 pm Submitted by: Manoj Kumar

Eating 'pizza' can cure this serious disease: एनएचएस के मुताबिक, रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है. यह बीमारी किसी को अपनी चपेट में तब लेती है, जब इम्यून सिस्टम गलती से हेल्दी सेल्स पर अटैक कर देता है.

Eating pizza can cure this serious disease

Eating 'pizza' can cure this serious disease : एनएचएस के मुताबिक, रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है. यह बीमारी किसी को अपनी चपेट में तब लेती है, जब इम्यून सिस्टम गलती से हेल्दी सेल्स पर अटैक कर देता है.