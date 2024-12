क्या है सर्दियों में वजन बढ़ने का कारण, जानिए weight control की आसान टिप्स

सर्दियों में वजन बढ़ने का कारण : Reasons for weight gain in winter कैलोरी का ज्यादा लेना ​सर्दियों में हम कैलोरी वाला खाना ज्यादा खाने लगते हैं। जैसे चाय का ज्यादा सेवन, कॉफी पीना, मीठी चीजों का ज्यादा खाना ये सब आपके वजन बढ़ने का कारण बन जाता है। साथ ही सर्दियों में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे कैलोरी कम बर्न होती है।

​सर्दियों में वजन कंट्रोल की टिप्स : How to Control Weight in Winter How to Control Weight in Winter: प्रोटीन का सेवन जरूरी खाने में प्रोटीन का होना जरूरी होता है। इसका सेवन आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और मांसपेशियों के निर्माण में भी मदद करता है। दालें, मछली, अंडे, और पनीर ये सब प्रोटीन से भरपूर फूड्स है इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

How to Control Weight in Winter: चीनी व नमक का सेवन कम वजन बढ़ने के पीछे का कारण ज्यादा मीठा खाना भी होता है। साथ ही ज्यादा नमक भी वजन बढ़ने का कारण बन जाता है। नमक का ज्यादा सेवन शरीर में पानी जमा कर देता है जिससे वजन बढ़ने लगता है।

How to Control Weight in Winter: फाइबर से भरपूर फूड्स खाए सर्दियों में फाइबर से भरपूर चीजें, जैसे कि फल, सब्जियां, और साबुत अनाज आदि ​का सेवन करना चाहिए। इससे लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रहता है और वजन नहीं बढ़ता है।

How to Control Weight in Winter: पानी और सूप सर्दियों में ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आप भूख कम महसूस करते हैं। साथ ही सर्दियों में गर्म सूप पीना अच्छा लगता है। आप कम कैलोरी वाले सब्जी या चिकन सूप बनाकर पी सकते हैं।

How to Control Weight in Winter: ए​क्सरसाइज करें सर्दियों में एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करके कैलोरी बर्न कर सकते हैं और वजन कम कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स का सेवन करें

सर्दी में हेल्दी फैट्स का सेवन करना चाहिए। ये आपके शरीर को गर्म रखते हैं। ये ये फैट्स अनसेचुरेटेड होते हैं, जिसके कारण ये दिल के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इसलिए आप ऑलिव ऑयल, एवोकाडो और नट्स का सेवन कर सकते हैं।