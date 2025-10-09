जमीन बेचने से नाराज पुत्र ने चाचा के साथ मिलकर कर दी पिता की हत्या

आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बका व खून से सने कपड़े किए बरामद

डिंडौरी. थाना शहपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौरा डेम नहर पुलिया के पास 6 अक्टूबर को एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था। मृतक के चेहरे और गले पर धारदार हथियार से गहरे घाव पाए गए जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरु की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डिंडौरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा एसडीओपी शहपुरा के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान मृतक की पहचान हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक का अपने पुत्र शिवकुमार मार्को से जमीन बेचने को लेकर विवाद भी चल रहा था। संदेह के आधार पर मृतक के पुत्र शिवकुमार मार्को से पूछताछ की गई जिसके बाद उसने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि अपने चाचा सिद्धू सिंह मार्को के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। दोनों ने 5 अक्टूबर की रात चौरा डेम नहर पुलिया के पास धारदार हथियार से वार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बका, खून से सने कपड़े, मोटरसाइकिल एवं मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। हत्या के खुलासे में थाना प्रभारी अनुराग जामदार, सउनि नंदकिशोर झारिया, बिपिन जोशी, शेख आजाद, प्रधान आरक्षक राघवेंद्र सिंह, कमलेश मरावी, प्रवीण अवस्थी, आरक्षक अभिषेक पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।