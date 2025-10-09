Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डिंडोरी

जमीन बेचने से नाराज पुत्र ने चाचा के साथ मिलकर कर दी पिता की हत्या

आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बका व खून से सने कपड़े किए बरामदडिंडौरी. थाना शहपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौरा डेम नहर पुलिया के पास 6 अक्टूबर को एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था। मृतक के चेहरे और गले पर धारदार हथियार से गहरे घाव पाए गए जिसके बाद पुलिस ने हत्या का [&hellip;]

less than 1 minute read

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Oct 09, 2025

आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बका व खून से सने कपड़े किए बरामद
डिंडौरी. थाना शहपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौरा डेम नहर पुलिया के पास 6 अक्टूबर को एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था। मृतक के चेहरे और गले पर धारदार हथियार से गहरे घाव पाए गए जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरु की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डिंडौरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा एसडीओपी शहपुरा के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान मृतक की पहचान हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक का अपने पुत्र शिवकुमार मार्को से जमीन बेचने को लेकर विवाद भी चल रहा था। संदेह के आधार पर मृतक के पुत्र शिवकुमार मार्को से पूछताछ की गई जिसके बाद उसने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि अपने चाचा सिद्धू सिंह मार्को के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। दोनों ने 5 अक्टूबर की रात चौरा डेम नहर पुलिया के पास धारदार हथियार से वार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बका, खून से सने कपड़े, मोटरसाइकिल एवं मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। हत्या के खुलासे में थाना प्रभारी अनुराग जामदार, सउनि नंदकिशोर झारिया, बिपिन जोशी, शेख आजाद, प्रधान आरक्षक राघवेंद्र सिंह, कमलेश मरावी, प्रवीण अवस्थी, आरक्षक अभिषेक पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / जमीन बेचने से नाराज पुत्र ने चाचा के साथ मिलकर कर दी पिता की हत्या

बड़ी खबरें

View All

डिंडोरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्राकृतिक आपदाओं को दूर भगाने बैगाचक क्षेत्र की महिलाओं ने सामूहिक रूप से रखा बिजली उपवास

डिंडोरी

अलर्ट : मेडिकल स्टोर्स में कफ सिरप के बेच नंबर व बिल की हो रही जांच

डिंडोरी

फसल अवशेष जलाने की परंपरा को समाप्त कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं

डिंडोरी

एमपी में एक और रिश्वतखोर पटवारी रंगेहाथ पकड़ाया..

dindori
डिंडोरी

एमपी में बकरी चरा रहे किसान को मिला गड़ा हुआ खजाना…

dindori
डिंडोरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.