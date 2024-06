डिंडौरी में घर बना कब्रगाह, बिजली गिरने से मां और दोनों बच्चों की मौत

Dindori तेज बारिश के बीच बिजली गिरने से एक घर मानो कब्रगाह बन गया। घर में गिरी बिजली की चपेट में आने से मां और उनके दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।

डिंडोरी•Jun 22, 2024 / 02:40 pm• deepak deewan

Dindori

Mother and two children died due to lightning in Dindori मध्यप्रदेश में मौसम बदल गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने लगी है। एमपी में मानसून का प्रवेश डिंडौरी जिले से हुआ। यहां तेज बारिश हो रही है। इस दौरान तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली भी गिर रही है। तेज बारिश के बीच बिजली गिरने से चौरादादर गांव का एक घर मानो कब्रगाह बन गया। घर में गिरी बिजली की चपेट में आने से मां और उनके दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।