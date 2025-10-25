पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने पंचायत भवन में जड़ा ताला

पाइप लाइन फटने के कारण 15 दिनों से नहीं हो रही सप्लाई, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

शहपुरा. शहपुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली कंचनपुर ग्राम पंचायत में शुक्रवार को पानी की समस्या से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत भवन में तालाबंदी कर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना की मुख्य पाइपलाइन पिछले 15 दिनों से फटी हुई है, जिस कारण गांव में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। गांव की करीब 1200 की आबादी को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। तीन साल पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) ने नल जल योजना का कार्य पूरा कर पंचायत को सौंपा था, जिसके बाद से नियमित आपूर्ति हो रही थी। लेकिन अब टंकी से मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते आपूर्ति रुक गई है। ग्रामीण महिला संतोषी साहू, चंदा साहू और सीता साहू ने बताया कि उन्होंने कई बार सरपंच और सचिव को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि पंचायत हर महीने जल कर वसूल रही है। उन्होंने बताया कि गांव के हैंडपंप भी खराब पड़े हैं। ग्रामीणों ने सरपंच कृष्ण साहू और सचिव लक्ष्मी साहू पर फोन न उठाने और समस्या की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में कंचनपुर पंचायत के सरपंच और सचिव से फोन पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही शहपुरा एसडीएम ऐश्वर्य वर्मा, तहसीलदार और पीएचई विभाग के अधिकारी ग्रामीणों से मिले और जल समस्या पर चर्चा की। इस दौरान एसडीएम ने पीएचई विभाग को समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। तत्काल राहत स्वरूप वाल्व बदल कर टेम्पररी व्यवस्था की गई।