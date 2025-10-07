प्राकृतिक आपदाओं को दूर भगाने बैगाचक क्षेत्र की महिलाओं ने सामूहिक रूप से रखा बिजली उपवास

गांव की सरहद को पार कर महिलाओं ने की इंद्रदेव की आराधना

बजाग. प्राकृतिक आपदा से निजात पाने बैगाचक क्षेत्र की महिलाओं ने सोमवार को सामूहिक रूप से बिजली उपवास रखा। आदर्श ग्राम पंचायत चांडा के दादर टोला की सैकड़ों महिलाओं ने व्रत रखकर बादल बिजली जैसी प्राकृतिक आपदा को दूर भगाने लिए गांव की सरहद पार कर इंद्रदेव की आराधना की, और बारिश के दौरान बादल से उत्पन्न होने वाले संकट से छुटकारा दिलाने की कामना की। इसके लिए पहले तो गांव बस्ती की सभी महिलाओं ने चंदा एकत्रित किया। चंदे की राशि से उन्होंने पूजन सामग्री और प्रसाद सहित अन्य सामग्रियां खरीदी। सैकड़ों जनजातीय महिलाओं ने सुबह से व्रत धारण गांव की सीमा पार 4 किमी. पैदल दूरी तय करते हुए पूजन स्थल पहुंची। गांव की अन्य महिलाएं समेत ज्यादातर बैगा समाज की महिलाएं ने साल वृक्षों के बीच जंगल में पहुंचकर मिट्टी का एक टीला और छींद के पौधे की खोज की, जिसके बाद बादल देवता को मनाने उनकी पूजा अर्चना की। महिलाओं ने बादल देवता को नारियल, सुपारी, सुई, कपड़ा, प्रसाद और अन्य सामग्री अर्पित की। साथ ही दूध और जल चढ़ाकर इंद्रदेव से आसमानी बिजली जैसी आफत से बचाने का आह्वान किया। जिसके बाद सभी महिलाएं एक स्थान पर जमा होकर प्रसाद ग्रहण किया।