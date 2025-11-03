हमको मिलकर स्थापित करने होंगे शिक्षा, रोजगार और कृषि के क्षेत्र में नए मापदंड

आत्ममंथन और नवसंकल्प का अवसर है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम

डिंडौरी. मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रयपुरा में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक ओमकार सिंह मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष रूद्रेश परस्ते, उपाध्यक्ष जिला पंचायत अंजू व्यवहार, नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता सारस, उपाध्यक्ष सारिका नायक, जिला पंचायत सदस्य हीरा परस्ते, कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद मध्यप्रदेश गीत का सामूहिक गायन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्राम पंचायत गाडासरई के स्थानीय कलाकारों ने गेडी नृत्य, आदिवासी संस्कृति पर आधारित डंडा गीत, सुआ गीत एवं सैला नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों एवं स्थानीय कलाकारों ने समूहगान, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्राओं में कक्षा 12वीं से प्रथम स्थान राजेश्वरी मरावी, द्वितीय कुंती मरावी एवं कक्षा 10वीं प्रथम स्थान दिव्या तेकाम, द्वितीय स्थान हर्षिता आर्मो को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश स्थापना दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन और नवसंकल्प का अवसर है। आज प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और डिंडौरी जिले ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें यही भावना आगे बढ़ाते हुए विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम है, आप सभी अपने सपनों को साकार करने के लिए समर्पण और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। अपनी संस्था में सार्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि जिले की संस्कृति, परंपरा और मेहनतकश जनता ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य सरकार आदिवासी अंचलों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिनका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि हम सब मिलकर स्वच्छ, सशक्त और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें। जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम ने कहा कि हम सबको मिलकर अपने जिले को शिक्षा, रोजगार और कृषि के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित करने होंगे। आदिवासी अंचल की प्रतिभाओं को मुख्यधारा से जोडऩा हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजपूत, पवन शर्मा, आशीष वैश्य, राहुल पांडे, खिलपत सिंह, द्वारका ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी भारती मेरावी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राजेन्द्र कुमार जाटव, तहसीलदार रामप्रसाद मार्को, कन्या शिक्षा परिसर प्राचार्य मिथलेश झारिया सहित जिले के समस्त विभाग प्रमुख, अधिकारी कर्मचारी, विद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। समारोह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन सुसंगठित एवं गरिमामय वातावरण में हुआ।