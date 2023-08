अब डायबिटीज की दवाएं करेंगी वजन कंट्रोल , जानिए वजन घटाने वाली दवाएं

Diabetes medications for weight loss : मधुमेह एक पुरानी बीमारी है जो रक्त में अत्यधिक शर्करा के स्तर का कारण बनती है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। मधुमेह के दो मुख्य प्रकार हैं: टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मधुमेह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसका अर्थ है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र गलती से अग्न्याशय को नष्ट कर देता है

Diabetes medications for weight loss: मधुमेह एक पुरानी बीमारी है जो रक्त में अत्यधिक शर्करा के स्तर का कारण बनती है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। मधुमेह के दो मुख्य प्रकार हैं: टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मधुमेह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसका अर्थ है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र गलती से अग्न्याशय को नष्ट कर देता है, जो इंसुलिन का उत्पादन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। टाइप 2 मधुमेह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या इंसुलिन को प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं करता है।मधुमेह के दोनों प्रकारों में, अनियंत्रित रक्त शर्करा का स्तर कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि हृदय रोग, स्ट्रोक, अंधापन, और किडनी की बीमारी। Diabetes medications that help you lose weight : मधुमेह के इलाज के लिए कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ नई दवाएं वजन घटाने में मदद करने का दावा कर रही हैं। इन दवाओं के संबंध में चल रहे अध्ययनों के आधार पर, यह कहना संभव है कि वजन घटाने के लिए ये नई दवाएं एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं।