क्या आप जानते हैं? शराब पीने से होते हैं ये Cancer

कैंसर के प्रमुख जोखिम कारक Major risk factors for cancer रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब, मोटापे और धूम्रपान के बाद कैंसर (Cancer) का तीसरा प्रमुख जोखिम कारक है। अध्ययन के अनुसार, सभी कैंसर के मामलों में से 40% ऐसे “संशोधित जोखिम कारकों” से जुड़े हैं, जिन्हें जीवनशैली में बदलाव करके आसानी से रोका जा सकता है। शराब का सेवन इन कारकों में प्रमुख है।

शराब से जुड़े कैंसर के प्रकार Types of cancer associated with alcohol शराब सेवन से जुड़ी छह प्रकार के कैंसर निम्नलिखित हैं: – सिर और गर्दन के कैंसर – ओसिफेगल कैंसर (गले का कैंसर)

जागरूकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियाँ रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक देश और क्षेत्र को प्रारंभिक उम्र के कैंसर (Cancer) के कारणों को समझने के लिए अध्ययन करना आवश्यक है, और स्थानीय विशेषताओं के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए।

शराब का सेवन: मिथक और वास्तविकता Alcohol consumption: myths and reality डॉ. एडलम सियोली, एक नशा चिकित्सक, ने बताया कि हाल के वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि शराब का सेवन कैंसर (Cancer) के लिए एक संशोधित जोखिम कारक है। हालांकि कुछ अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि रेड वाइन कुछ बीमारियों के खिलाफ सुरक्षात्मक हो सकता है, लेकिन कैंसर की रोकथाम में इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।

कैंसर से बचाव के उपाय Ways to prevent cancer रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग शराब का सेवन कम करते हैं या पूरी तरह से छोड़ देते हैं, वे शराब से संबंधित कैंसर (Cancer) के विकसित होने का खतरा 8% और सभी प्रकार के कैंसर के खतरे को 4% कम कर सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का दृष्टिकोण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहले ही बताया है कि शराब कम से कम सात प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। WHO के अनुसार, “शराब एक विषाक्त, मनोक्रियाशील, और निर्भरता उत्पन्न करने वाला पदार्थ है,” और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए कोई भी स्तर शराब का सेवन सुरक्षित नहीं है।

शराब का सेवन एक गंभीर समस्या है, और इसे समझकर ही हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।