Health News: हल्की खांसी, पेट दर्द और दस्त होने पर जरूर आजमाएं ये घरेलू उपाय

Health News: हमारे देश में इलाज और चिकित्सा की बात करें तो बुजुर्ग व्यक्तियों को आयुर्वेद के अतिरिक्त कोई और इलाज लेना पसंद नहीं होता। कोई भी बीमारी के हल्के से लक्षण दिखने पर तुरंत देशी इलाज कर लेते हैं। अभी भी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में एलोपैथी की दवा लेने से पहले घरेलु उपचार ही सुझाया जाता है। देखा जाए तो चिकित्सालय दूर होने पर या रात के समय होने वाले पेट दर्द, जलन या अन्य किसी तरह की तकलीफ में घरेलु नुस्खे ही काम में लिए जाते हैं। क्योंकि देर रात ना तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं और ना ही सुबह का इंतजार कर सकते हैं। आयुर्वेद विशषज्ञों के अनुसार आयुर्वेद में ऐसे कई घरेलू उपाय हैं, जो आपको तुरंत आराम दिला सकते हैं।

जी घबराना

अगर आपको उल्टी आ रही है या आपका जी घबरा रहा है, तो एक छोटी इलायची मुंह में रख लें।

कटने परअगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कट गया है या चोट लग जाने की वजह से खून निकले तो घबराएं नहीं और ऐसे में उस जगह को धोकर हल्दी या फिटकरी का घोल लगाएं। हालांकि ऐसा करने पर आपको थोड़ी जलन होगी, लेकिन इंफेक्शन या घाव होने का डर नहीं रहेगा और खून बंद हो जाएगा। फिर भी आराम ना हो तो डॉक्टर को दिखाएं।

खांसी

3-4 काली मिर्च के दानों को एक कप पानी की मात्रा में तब तक उबालें, जब तक कि पानी आधा रह जाए, ठंडा होने पर इसे पी लें। स्वाद बदलने के लिए चीनी भी मिला सकते हैं। इसे दिन में दो बार लें। दस्त होने परएक साबुत लाल मिर्च को जला लें। जब यह काली हो जाए, तो इसके चूरे को पानी में डाल लें। छानकर इस घोल को पी लें। इसे दिन में दो बार पीएं।

हाथ-पैरों में दर्दहाथ

पैरों में बहुत दर्द हो रहा हो तो लहसुन की कुछ कलियां कूटकर तेल में गर्म कर लें। रात को सोने से पहले इस तेल से मालिश करें। गैस होना, पेट फूलनाएक छोटी चम्मच अजवाइन में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर खाने से आराम मिलता है। पेट में जलनपेट में जलन होने पर मीठा सोडा और चीनी मिलाकर पीएं। जलन में राहत मिलेगी।

