Food Poisoning: गर्मियों में होने वाली फूड पॉइजनिंग से ऎसे पाएं छुटकारा

Food Poisoning: कोरोना महामारी के इस दौर में थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। गर्मी के दिनों में बहुत सी बीमारियां तो सिर्फ खान-पान में लापरवाही से ही हो जाती हैं। इन दिनों में उल्टी-दस्त, बुखार, पेट दर्द जैसी समस्याएं फूड पॉइजनिंग के चलते भी होती हैं। ऐसे में अगर सावधानियां बरतीं जाएं तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। कोरोना संक्रमण के बहुत से मामले तो ऐसे भी देखे गए थे, जिनमें व्यक्ति क साधारण बुखार था। लेकिन ज्यादा दिन बीत जाने के बाद फेफड़ें तक संक्रमित हो गए। ऐसे में छोटी-छोटी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। आइए जानते हैं फूड पॉइजनिंग से बचने के उपायों के बारे में...

Read More: थायराइड के मरीज इन बातों का रखें ख़ास ध्यान, नहीं तो हो सकती है बड़ी परेशानी

हाथों को अच्छी तरह धोएं

कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि हाथों को बार-बार धोते रहें और सेनेटाइज करते रहें। फूड पॉइजनिंग रोकने का भी सबसे अच्छा तरीका है। खाना खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथों को धोएं। खाना पकाने से पहले हाथ और सभी किचन के सामान को अच्छी तरह धो लें। हाथों को धोने में साबुन का इस्तेमाल जरूर करें।

कच्ची खाद्य सामग्री को अलग रखें

पके हुए भोजन के संपर्क में जब कच्ची सामग्री आती है तो जल्दी खराब होने लगती है और ये आपको बीमार कर सकती है। ज्यादातर फल और सलाद के रूप में काम में ली जाने वाली चीजों को अलग ही रखें। मांस और अंडे को फ्रिज के सबसे नीचे के हिस्से में रखें।

Read More: कोरोना संक्रमण का 90 मिनट में पता लगा लेगा यह मास्क, जानिए कैसे करता है ये काम

बाहर के खाने में बरतें सावधानी

चेन रेस्त्रां बेहद सुरक्षित होते हैं। क्योंकि उन्हें हेल्थ कोड और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होता है। और भी बहुत से होटल और रेस्त्रां ऐसे है जो इन सभी नियमों का पालन करते हैं। लेकिन लापरवाही वाली जगह पर इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस जगह आप खाना खाने की सोच रहे हैं, वहां काम करने वाले साफ सफाई से रहते हैं या नहीं। हेल्थ कोड उल्लंघन संबंधी नियमों की जानकारी जरूर रखें।

फेंक दें खाद्य सामग्री

गर्मियों में खान-पान में जरा सी खतरा मोल न लें। रेस्त्रां पर थोड़ा भी शक होने पर या खाना पकाने में असावधानी बरती जाने पर उस जगह खाना कतई न खाएं। किचन में रखी खाद्य सामग्री से हल्की सी दुर्गध आने पर उसे तुरंत फेंक दें।

Read More: जीवन का आनंद लेना है तो सुबह जल्दी उठने की ऐसे डालें आदत

डीफ्रॉस्ट

किसी चीज को डीफ्रॉस्ट करने के लिए आप उसे फ्रीजर से निकाल फ्रिज में साधारण बॉक्स में रख दें। इससे उस खाद्य सामग्री का तापमान अधिक नहीं बढ़ेगा। खाने को रसोई के काउंटर पर न छोड़ें। ऎसा करने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं। आप चाहें तो खाने को माइक्रोवेव में भी डीफ्रॉस्ट करें।

Web Title: Health News: How to get rid of food poisoning in summer