Health Tips: थायराइड के मरीज इन बातों का रखें ख़ास ध्यान, नहीं तो हो सकती है बड़ी परेशानी

Health Tips: स्वस्थ शरीर के लिए जो भी खाने की चीजें हैं उन्हें नियमित रूप से भोजन में शामिल किया जाना चाहिए। हमारा शरीर तभी अच्छे से काम करता है जब हार्मोन और ऑर्गन एक-साथ काम करते हैं। खान-पान में लापरवाही और खराब लाइफस्टाइल के चलते सेहत को नुकसान पहुंचता है। थायराइड हार्मोन शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है जो सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। थायराइड हार्मोन कम मात्रा में बनने पर हाइपो थायराइडिज्म और अधिक मात्रा में बनने पर हाइपर थायराइडिज्म होता है।

थायराइड का खतरा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 10 गुना ज्यादा होता है। गले में सूजन, बाल झड़ना और वजन का बढ़ना ही इस बीमारी के संकेत हैं। इस बीमारी के खतरे को कम करने या इससे बचने के लिए खान-पान पर ध्यान देने के साथ ही लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना होगा। आइए जानते हैं थायराइड में किन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए।

सोयाबीन

सोयाबिन फाइटोएस्ट्रोजन से भरपूर होता है जो शरीर में थायराइड हार्मोन को बढ़ाता है। अधिक मात्रा में फाइटोएस्ट्रोजन का सेवन थायराइ़ड के मरीजों को मुश्किल में डाल सकता है।

पत्ता और फूल गोभी

वर्तमान में इन सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साधारण व्यक्ति भी इन्हे खाने से पहले अच्छी तरह से उबालें और उस पानी को फेंक दें। क्योंकि सब्जी में जो भी ससयान होगा वो कुछ हद तक उबले हुए पानी में आ जाएगा। सभी लोग भोजन में हरी सब्जियों को शामिल करते है। लेकिन थायराइड के मरीज फूलगोभी और पत्ता गोभी का को भोजन में भूलकर भी शामिल न करें। क्योंकि इनमें पाया जाने वाले गोइट्रोजन थायराइड की समस्या को बढ़ा सकता है।

कैफीन

चाय और कॉफी के शौक़ीन व्यक्तियों को सेहत से जुडी समस्याओं की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। कैफीन थायारइड ग्रंथि को प्रभावित कर सकता है। इसके अधिक सेवन से आपके खून में थायराइड का लेवल बढ़ने लगता है।

लाल मांस

बुजुर्गों का कहना होता है कि रेडमीट का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रोल का लेवल बहुत अधिक होता है जो थायराइड के मरीजों के लिए नुकसान दायक होता है। इससे आपके शरीर का तापमान असामान्य स्तर तक बढ़ जाता है।

नमक

भोजन में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए। सब्जी में सेंधा नमक काम में लेना चाहिए।

