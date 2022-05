Obesity: ओबेसिटी यानी मोटापे से बढ़ सकता है इन जानलेवा बीमारियों का खतरा, तुरंत हो जाइए सावधान

Obesity: आज के दौर में मोटापे, बेली फैट या ओवरवेट की समस्या होना एक आम बात है। मोटापे का बढ़ना न केवल बॉडी के शेप को खराब करता है, बल्कि वहीं ये अपने साथ कई सारी समस्यायों को भी साथ लेकर आता है। जिससे आपको सतर्कता बरतने कि अधिक जरूरत होती है।

Updated: May 12, 2022 11:18:37 am

Obesity: मोटापा अधिक होने पर व्यक्ति के बॉडी में फैट अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होने लग जाता है। जिसके कारण हार्ट अटैक, डायबिटीज के जैसी अन्य समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। मोटापे का बढ़ना बॉडी के लिए इसलिए भी अच्छा नहीं होता है , क्योंकि शरीर में अत्यधिक मात्रा में फैट एकत्रित होने लग जाता है, जिसके कारण चाल-फेर करने में, उठने बैठने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मोटापे के बढ़ने

से हड्डियां भी कमजोर हो जाती है।

obesity may be cause of type 2 diabetes heart and kidney disease