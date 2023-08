जानिए किस विटामिन की कमी से होती है अस्थमा और सांस की परेशानी

जयपुरPublished: Aug 24, 2023 07:08:55 pm Submitted by: Anjali pratap singh

Which vitamin deficiency causes asthma and breathing problems:सांस की कोई भी बीमारी हो असहनीय और बेहद कष्टदायक होती है।अगर हम यह भी कहें तो गलत नहीं होगा की सांस की बीमारी सभी बीमारियों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब भी इंसान सांस से संबंधित स्मस्याओं का सामना करता है। तो उसे ऐसा लगता है । की एक ही झटके में मेरी जान निकल जाएगी। अस्थमा सांस की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। जिसने इंसान की सांस बहुत से कारणों से फूलने लगती है।

Which vitamin deficiency causes asthma and breathing problems

जानिए किस विटामिन की कमी से होती है अस्थमा और सांस की परेशानी Problem of asthma and respiratory: सांस की कोई भी बीमारी हो असहनीय और बेहद कष्टदायक होती है।अगर हम यह भी कहें तो गलत नहीं होगा की सांस की बीमारी सभी बीमारियों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब भी इंसान सांस से संबंधित स्मस्याओं का सामना करता है। तो उसे ऐसा लगता है । की एक ही झटके में मेरी जान निकल जाएगी। अस्थमा सांस की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। जिसने इंसान की सांस बहुत से कारणों से फूलने लगती है।