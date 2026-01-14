राजस्थान में बड़ी भविष्यवाणी: 2026 में राजनीति दिखाएगी असली रंग, सोना महंगा होगा या पेट्रोल सस्ता? बारिश पर भी बड़ा अनुमान

भीलूड़ा. मकर संक्रांति पर सदर बाजार स्थित गांव के चौराहे पर विष्णु मंडल के तत्वाधान में पटवाचन में उपस्थित ग्रामवासी।
राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भीलूड़ा गांव के मुख्य चौराहे पर विष्णु मंडल के तत्वावधान में मकर संक्रांति पर आचार्य पंडित नवनीत भट्ट ने परंपरागत पटवाचन किया, जिसमें वर्ष 2026 को सुखद बताया गया।
वर्ष के राजा देवगुरु एवं मंत्री मंगल होने से देश में कृषि उत्पादन विकास, दुग्ध विकास एवं पशुधन विकास के लिए सुखद योग बनेगा। नीतियों के साथ लोककारी कल्याण योजना लागू होगी।
मंगल मंत्री होने से राजनीतिक दल में आपसी मनमुटाव के साथ दल बदल की राजनीति रहेगी। देश के पूर्वी भाग एवं पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में चोरी, ठगी, लूटपाट, आग जनित घटनाएं, आंधी, तूफान, चक्रवात के साथ वाहन दुर्घटनाओं के मामले अधिक सामने आ सकते हैं।
मंत्री पद मंगल होने से जन मानस में पेट, आंत एवं आंखों का संक्रमण ज्यादा बनेगा। इस वर्ष जन्म दर ज्यादा रहेगी एवं मृत्यु दर में कमी रहेगी।
वर्षा की अनिश्चिता बनेगी और खंड वृष्टि रहेगी। बारिश की अनिश्चिता के साथ किसी जगह बारिश अच्छी तो कहीं पर कम रहेगी। चौमासे की फसल अच्छी प्राप्त होने से कृषक वर्ग में उत्साह बनेगा। वहीं शीतकालीन फसल में पैदावार में कुछ कमी होने से किसान वर्ग में उत्साह की कमी रहेगी।
संक्रांति के प्रभाव से वन्य जीव का खतरा जनमानस में रहेगा एवं संक्रांति प्रभाव से सोना, चांदी, तांबा,पीतल, पेट्रोल, डीजल, चना दाल, मकी , उड़द, तुवर, चावल अनाजों में तेजी की धारणा रहेगी।
इस अवसर पर विष्णु मंडल अध्यक्ष मंगलजी पाटीदार, मानस मंडल अध्यक्ष कमला शंकर जोशी, नरेंद्र पंड्या, नरेंद्र भगत, सनातन धर्म समिति के विनोद पंड्या, पंडित पंकज भट्ट, जगजी पाटीदार, वासुदेव पाटीदार, नाथूलाल पाटीदार, शिवलाल पाटीदार, प्रताप पाटीदार, मंगलजी पाटीदार, रमणलाल पाटीदार, पुरुषोत्तम पंड्या ,रमेश सूत्रधार, उमेश पंड्या, जगदीश जोशी, सुनील पंड्या, प्रकाश पंड्या,श्रीपाल जैन, प्रभाशंकर पुरोहित, मनु भाई मेहता, नारायण भट्ट, कैलाश जोशी, मोहनलाल माली, नाथूलाल बुनकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
