Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

डूंगरपुर: बैंक प्रबंधक के लिए 45 हजार की रिश्वत लेते दलाल बैंक मित्र गिरफ्तार, 11 लाख का लोन पास कराने की एवज में मांगी थी राशि

ACB Action: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) डूंगरपुर की टीम ने सोमवार को राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के प्रबंधक के लिए रिश्वत लेते बैंक की डूंगरपुर मुख्य शाखा के दलाल बैंक मित्र को 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया हैं।

less than 1 minute read

डूंगरपुर

image

kamlesh sharma

Oct 13, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

डूंगरपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) डूंगरपुर की टीम ने सोमवार को राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के प्रबंधक के लिए रिश्वत लेते बैंक की डूंगरपुर मुख्य शाखा के दलाल बैंक मित्र को 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया हैं। परिवादी से यह राशि कृषि भूमि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण पास करने की एवज में दलाल के जरिए मांगी थी। जिसके चलते बैंक प्रबंधक को भी डिटेन कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी डूंगरपुर को सात अक्टूबर को एक शिकायत मिली थी। जिसमें परिवादी व उसके भाई एवं मां के नाम से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली से कृषि भूमि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए अलग-अलग कुल 11 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदन किया था। ऋण पास कराने के लिए परिवादी बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह से मिला। यहां परिवादी के ऋण के 2 लाख रुपए दिए एवं दो लाख रुपए बाकी रखे गए।

साथ ही कहा गया कि परिवार को 11 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया हैं, जिसकी एवज में 50 हजार रुपए लूंगा। यह राशि मेरे मिलने वाला व्यक्ति आपको फोन करेगा तो उसे दे देना। एसीबी की टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी डूंगरपुर पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक राजेन्द्रसिंह की टीम ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए बैंक प्रबंधक अभिमन्यु कुमार सिंह के लिए दलाल भूपेंद्र कुमार बैंक मित्र को 45 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही राशि बरामद करने के साथ ही प्रबंधक को भी डिटेन किया गया। एसीबी की ओर से आरोपियों से पूछताछ की जा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 06:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर: बैंक प्रबंधक के लिए 45 हजार की रिश्वत लेते दलाल बैंक मित्र गिरफ्तार, 11 लाख का लोन पास कराने की एवज में मांगी थी राशि

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dungarpur : जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट का सच, टंकी है पास, फिर भी नहीं बुझ रही ग्रामीणों की प्यास

Jal Jeevan Mission Project Truth Dungarpur Poonjpur Tank is nearby yet the villagers thirst is not quenched
डूंगरपुर

डूंगरपुर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत: मंत्री खराड़ी ने कहा-सरकार ने नहीं दिया एक रुपए मुआवजा

Babulal Kharari
डूंगरपुर

Rajasthan : दीपावली बोनस जल्द देने की राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बड़ी मांग

Rajasthan Teachers Union National Big demand early payment of Diwali bonus
डूंगरपुर

राजस्थान के शिक्षा निदेशालय के आदेश ने बढ़ाई शिक्षकों की धड़कनें, जानें क्या है मामला

Rajasthan Education Directorate Order has increased heartbeat of teachers know what is matter
डूंगरपुर

IT Raid: डूंगरपुर में आयकर विभाग की बड़ी रेड, ठेकेदार के घर और ऑफिस में चल रही कारवाई

IT Raid In Dungarpur
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.