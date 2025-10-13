डूंगरपुर: बैंक प्रबंधक के लिए 45 हजार की रिश्वत लेते दलाल बैंक मित्र गिरफ्तार, 11 लाख का लोन पास कराने की एवज में मांगी थी राशि

साथ ही कहा गया कि परिवार को 11 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया हैं, जिसकी एवज में 50 हजार रुपए लूंगा। यह राशि मेरे मिलने वाला व्यक्ति आपको फोन करेगा तो उसे दे देना। एसीबी की टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी डूंगरपुर पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक राजेन्द्रसिंह की टीम ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए बैंक प्रबंधक अभिमन्यु कुमार सिंह के लिए दलाल भूपेंद्र कुमार बैंक मित्र को 45 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही राशि बरामद करने के साथ ही प्रबंधक को भी डिटेन किया गया। एसीबी की ओर से आरोपियों से पूछताछ की जा रही हैं।