Dungarpur Crime : शादीशुदा प्रेमी को सबक सिखाने के लिए प्रेमिका ने रची थी खौफनाक साजिश, पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा

थानाधिकारी ने बताया कि पाल माण्ड़व घाटिया फला निवासी आशाराम पुत्र मोहन डिण्डोर ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसका गमीरपुरा निवासी कमला पुत्री सुखलाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 13 अगस्त को आशाराम पर एक अंजान नंबर से प्रेमिका ने फोन किया और फोन पर बताया कि मेरे घर वाले मारपीट कर रहे है। मुझे आकर बचा लो। प्रेमिका बार-बार प्रेमी पर फोन कर उसे बुला रही थी। इस पर आशाराम अपने तीन दोस्त पंकज अहारी, अरविंद परमार व अनिल रावल के साथ अहमदाबाद से कार से प्रेमिका से मिलने निकल गया।