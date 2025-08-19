Dungarpur Crime : शादीशुदा प्रेमी को सबक सिखाने के लिए प्रेमिका ने रची थी खौफनाक साजिश, पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा

Dungarpur Crime : शादीशुदा प्रेमी को सबक सिखाने के लिए प्रेमिका ने रची थी खौफनाक साजिश। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के बोकडसेल पुल के समीप कुछ दिनों पहले अहमदाबाद से अपने चार दोस्तों के साथ प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी पर जानलेवा हमले में एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को प्रेमिका सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात के दौरान काम में ली गई जीप व मोटर साइकिल भी बरामद की है।
थानाधिकारी ने बताया कि पाल माण्ड़व घाटिया फला निवासी आशाराम पुत्र मोहन डिण्डोर ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसका गमीरपुरा निवासी कमला पुत्री सुखलाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 13 अगस्त को आशाराम पर एक अंजान नंबर से प्रेमिका ने फोन किया और फोन पर बताया कि मेरे घर वाले मारपीट कर रहे है। मुझे आकर बचा लो। प्रेमिका बार-बार प्रेमी पर फोन कर उसे बुला रही थी। इस पर आशाराम अपने तीन दोस्त पंकज अहारी, अरविंद परमार व अनिल रावल के साथ अहमदाबाद से कार से प्रेमिका से मिलने निकल गया।
रास्ते में बोकडसेल पुल के समीप कुछ लोगों ने कार रोककर उसपर पथराव व लट्ठ से हमला कर दिया। चारों दोस्त जान बचाने के लिए कार से निकलकर इधर-उधर भागने लगे। लेकिन लोगों ने इनपर भी हमला कर दिया। इस पर आशाराम, अनिल व अरविंद तीनों तालाब में कूद गए। लेकिन तालाब के दूसरी तरफ केवल आशाराम व अरविंद ही निकले। अनिल की काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी तलाशने के बाद अनिल के शव को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्जकर छानबीन के दौरान प्रेमिका गमीरपुरा निवासी कमला पुत्री सुखलाल डामोर, कमलेश पुत्र भाणजी डामोर, मुन्नी पुत्री सुखलाल डामोर, सेमलाघाटी निवासी शीला पुत्री सुखलाल डामोर, गमीरपुरा निवासी सुखलाल पुत्र भाणजी डामोर, मुकेश पुत्र धुलजी डामोर, सेमलघाटी निवासी नरेश पुत्र पूंजीलाल अहारी, चिराग पुत्र गटूलाल अहारी को गिरफ्तार किया।
वहीं, पुलिस ने वारदात के दौरान काम में ली गई मोटर साइकिल व जीप भी बरामद कर ली है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कार्रवाई में पुलिस टीम में हैडकांस्टेबल सुरेश, आसूचना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह, कांस्टेबल माधव सिंह, महेंद्र, राकेश, विजयपाल, मोनिका, संतोष व साइबर सेल से हेमेंद्र सिंह शामिल थे।
पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रेमिका से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग आशाराम के साथ चल रहा था। लेकिन उसको कुछ दिनों पहले आशाराम के शादीशुदा होने के बारे में पता चला। इससे वह प्रेमी से नाराज हो गई और यह बात उसने अपने परिजनों को बताई। प्रेमी को धोखा देने को लेकर कमला ने अपने परिजनों के साथ मिलकर यह योजना बनाई और प्रेमी को फोन कर बुलाया। प्रेमी के दोस्तों के साथ आने पर उन पर हमला कर दिया।