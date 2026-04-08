Dungarpur News: नशीली दवाइयों का अंतरराज्यीय इनामी तस्कर गिरफ्तार

आरोपी पर फलौदी, हनुमानगढ़, गिड़ा, कोटाभाई थाने में कई मामले दर्ज है। आरोपी पर फलौदी थाने में 25 हजार व हनुमानगढ़ जंक्शन में पांच हजार रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा वो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में कुछ समय पहले पकड़ी गई नौ हजार नार्कोटिक्स पिल्स का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पंजाब व राजस्थान पुलिस से बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करता था। आरोपी के पास से आधार कार्ड, 6 मोबाइल, एक कार, एक लाख दस हजार रुपए नकद बरामद किए हैं।