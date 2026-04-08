Dungarpur : डूंगरपुर शहर में पोस्टर, बैनर और स्टीकर चिपकाना पड़ेगा भारी, अचानक आया आदेश

Dungarpur : डूंगरपुर शहर में पोस्टर, बैनर और स्टीकर चिपकाना अब भारी पड़ेगा। डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर को बदरंग करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। जिसके तहत शहर के तीन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही हैं। आयुक्त प्रकाश डूडी ने कोतवाली थानाधिकारी को लिखे पत्र में बताया कि शहर के सार्वजनिक भवनों, दीवारों, चौराहों और बिजली के पोल पर पोस्टर लगाकर राजकीय संपत्ति को बदरंग किया जा रहा है।