Railway New Decision : खुशखबर, डूंगरपुर-कानपुर स्पेशल ट्रेन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल

Railway New Decision : खुशखबर। डूंगरपुर से कानपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। 1152 किमी लंबा सफर अब बिना ट्रेन बदले तय होगा। वेस्टर्न रेलवे ने गर्मी में बढ़ती भीड़ के बीच यह सुविधा शुरू की है। कानपुर-असरवा स्पेशल के संचालन से राजस्थान, उत्तरप्रदेश और गुजरात के बीच सीधा रेल कनेक्शन बन गया है। इस सेवा से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। अब तक यात्रियों को कानपुर या उत्तरप्रदेश के अन्य शहरों के लिए बीच में ट्रेन बदलनी पड़ती थी। नई व्यवस्था से समय और खर्च दोनों की बचत होगी।