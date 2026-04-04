Dungarpur News: इरान-इजरायल युद्ध की तपिश से महंगी हुई थाली, सोयाबीन तेल 500 रुपए महंगा, काली मिर्च 900 रुपए किलो

हैरानी की बात यह है कि जिले में गेहूं की अच्छी पैदावार के बावजूद कीमतें कम नहीं हो रही हैं। गेहूं का ट्रांसपोर्ट महंगा होने से भाव 3100 से 3300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। चना 50 रुपए, सोयाबीन 45 रुपए और मक्का 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। चावल में भी 15 रुपए की बढ़त हुई है। इसी प्रकार पैकिंग थैलियों के भाव में 80 रुपए प्रति किलो का बड़ा उछाल आया है। लागत बढ़ने के कारण व्यापारियों ने अब छोटी पैकिंग करना बंद कर दिया है और केवल बड़ी पैकिंग को ही प्राथमिकता दे रहे हैं।