Rajasthan: जिस घर में आने वाली थी दुल्हन, वहां पहुंची मां की लाश, परिवार में मचा कोहराम, पिता की हालत नाजुक

डूंगरपुर। साबला क्षेत्र में एक खुशहाल परिवार की जिंदगी उस समय बिखर गई, जब बेटे की शादी की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। अपने इकलौते बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का सपना लेकर पैतृक गांव लौट रहे माता-पिता दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में होने वाले दूल्हे की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव और रिश्तेदारों में शोक की लहर दौड़ गई।