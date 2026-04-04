Dungarpur : नाबालिग से बलात्कार, बेसुध हालत में मिली पीड़िता, आपबीती सुन परिजनों के आंसू छलके

बताया जा रहा है कि यह घटना 30 मार्च की रात की है। डूंगरपुर जिले के ओबरी थानाधिकारी रमेशकुमार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की रात का खाना खाने के बाद अपने पिता के कहने पर पास की दुकान से कुछ सामान लेने निकली थी। जब वह काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन रात भर उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बावजूद परिजन सारी रात लड़की के बारे में पूछताछ करते रहे की कहीं उसका पता चल जाए।