Special Train : असारवा-आगरा कैंट स्पेशल ट्रेन का 6 अप्रेल को है अंतिम दिन, नियमित होगी या नहीं, डूंगरपुर को है इंतजार

आगरा कैंट से असारवा (01919) :

दिन: सोमवार और मंगलवार को छोड़कर शेष 5 दिन।

रवानगी: आगरा कैंट से शाम 6.10 बजे।

डूंगरपुर आगमन: अगले दिन सुबह 7.25 बजे (5 मिनट का ठहराव)।

असारवा आगमन: सुबह 11.10 बजे।

असारवा से आगरा कैंट (01920) :

दिन : मंगलवार और बुधवार को छोड़कर शेष 5 दिन।

रवानगी : असारवा से दोपहर 2.50 बजे।

डूंगरपुर आगमन: शाम 5.25 बजे।

आगरा कैंट आगमन : अगले दिन सुबह 7.45 बजे।

मुख्य ठहराव : उदयपुर, जावर, सेमारी, मांडलगढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और फतेहपुर सीकरी।