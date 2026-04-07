Rajasthan Roadways : खुशखबर, उदयपुर, दाहोद व अहमदाबाद के लिए रोडवेज बस सेवा प्रारंभ, डूंगरपुर की जनता को मिली राहत

सागवाड़ा एवं आस-पास के गांवों के यात्रियों को शाम के समय उदयपुर एवं जयपुर जाने में परेशानी उठानी पड़ रही था। यात्रियों को शाम के समय रोडवेज बस नहीं होने से प्राइवेट बसों में ज्यादा पैसा देकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा था। सागवाड़ा से जयपुर के लिए करीब 7 बसें प्राइवेट संचालित की जा रही हैं जबकि जयपुर के लिए एक भी रोडवेज बस उपलब्ध नहीं है। इसी तरह पूर्व में सूरत एवं मुंबई के लिए रोडवेज बसें संचालित थी जिन्हे अकारण ही बन्द कर दिया गया था। यात्रियों ने डूंगरपुर डिपो एवं जयपुर डिलक्स डिपो से जयपुर, सूरत एवं मुंबई के लिए रोडवेज बस प्रारंभ करने की मांग की है।