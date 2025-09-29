डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मामला: भीड़ ने DSP की गाड़ी पर किया पथराव, सड़क पर पूरे दिन जमकर चला बवाल

गाड़ी का टूटा कांच, शीशा उखाड़ने की कोशिश करता युवक (फोटो-पत्रिका)
डूंगरपुर। जिले के दोवड़ा थाने में पुलिस की कस्टडी में एक आरोपी की तबीयत बिगड़ने के मामले में ग्रामीणों व परिजनों का रोष सोमवार को और बढ़ गया। दिनभर तनाव की स्थिति बनी रही। आक्रोशित लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर दोवड़ा पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही रास्ता जाम कर दिया।
इस दौरान ग्रामीणों ने सराड़ा के DSP चांदमल सिंगारिया के वाहन को घेर लिया तथा भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव करते हुए गाड़ी पर मुक्के मारे। जिससे वाहन का कांच टूट गया। हालांकि, आक्रोशित भीड़ में से कुछ ने आक्रोशित युवाओं को शांत करवाया तथा DSP के वाहन को सुरक्षित बाहर निकलवाया।
इधर, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आसपुर विधायक उमेश मीणा सोमवार शाम को कलक्ट्रेट के बाहर पीड़ित परिजनों व ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल उदयपुर के सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है तथा हालात स्थिर बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार दोवड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र के वसी गांव के एक स्कूल में हुई चोरी के मामले को लेकर शुक्रवार रात को करालिया देवसोमनाथ निवासी दिलीप पुत्र जीवरात अहारी को डूंगरपुर शहर से हिरासत में लिया था। इसके बाद दिलीप की शनिवार सुबह तबीयत खराब हो गई। इस पर पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया। लेकिन आरोपी की तबीयत अधिक खराब होने पर रविवार सुबह पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाते हुए चिकित्सालय परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन किया था। परिजनों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को उदयपुर रेफर करवा दिया था।
रविवार देर रात्रि तक पुलिस थाने में धरना-प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से थाने के जाप्ते पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर सोमवार दोपहर बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। बड़ी संख्या में शामिल ग्रामीणों ने थाने के बाहर एकत्रित हुए। यहां रास्ता भी रोक दिया। इस दौरान यहां मौजूद सराड़ा पुलिस उपाधीक्षक चांदमल सिंगारिया के वाहन के चारों तरफ ग्रामीण कार्रवाई की मांग को लेकर एकत्रित हो गए और गाड़ी पर मुक्के मारने लगे। वाहन के चालक ने गाड़ी निकालने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ में से पत्थर आए तथा वाहन के कांच फूट गए।
वहीं, कुछ पत्थर पुलिस थाने की तरफ भी फेंकने की बात सामने आई। लोगों ने दोवड़ा थानाधिकारी सहित पूरे स्टॉफ को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इसके बाद परिजन ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय कलक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पर पहुंचे।
कलक्ट्रेट पहुंचे पहुंचे आसपुर विधायक उमेश मीणा ने कहा कि दोवड़ा पुलिस थाने का जाप्ता लगातार आदिवासियों का शोषण कर रही है तथा कानून की आड़ में उनके साथ मारपीट कर सीधे मौत के घाट उतार रही है। दिलीप की गिरफ्तारी के दौरान भी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन किया है और पुलिस कस्टडी में उसके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा चिकित्सालय में भर्ती आरोपी के बारे में भी पुलिस स्पष्ट जानकारी नहीं बता रही है कि आखिर वह किस हालात में हैं।
दोवड़ा थाने के बाहर डिप्टी की गाड़ी की तोडफोड़ एवं पुलिस थाने पर कुछ पत्थर आए हैं। उन आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं, उदयपुर में भर्ती आरोपित की हालत ठीक है। पुलिस थाने के जाप्ते की शिकायत आने पर जांच करवाएंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे। -मनीषकुमार, पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर
