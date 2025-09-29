डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मामला: भीड़ ने DSP की गाड़ी पर किया पथराव, सड़क पर पूरे दिन जमकर चला बवाल

जानकारी के अनुसार दोवड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र के वसी गांव के एक स्कूल में हुई चोरी के मामले को लेकर शुक्रवार रात को करालिया देवसोमनाथ निवासी दिलीप पुत्र जीवरात अहारी को डूंगरपुर शहर से हिरासत में लिया था। इसके बाद दिलीप की शनिवार सुबह तबीयत खराब हो गई। इस पर पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया। लेकिन आरोपी की तबीयत अधिक खराब होने पर रविवार सुबह पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाते हुए चिकित्सालय परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन किया था। परिजनों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को उदयपुर रेफर करवा दिया था।