Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मामला: भीड़ ने DSP की गाड़ी पर किया पथराव, सड़क पर पूरे दिन जमकर चला बवाल

ग्रामीणों ने सराड़ा के DSP चांदमल सिंगारिया के वाहन को घेर लिया तथा भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव करते हुए गाड़ी पर मुक्के मारे। जिससे वाहन का कांच टूट गया।

2 min read

डूंगरपुर

image

Kamal Mishra

Sep 29, 2025

Dungarpur Police

गाड़ी का टूटा कांच, शीशा उखाड़ने की कोशिश करता युवक (फोटो-पत्रिका)

डूंगरपुर। जिले के दोवड़ा थाने में पुलिस की कस्टडी में एक आरोपी की तबीयत बिगड़ने के मामले में ग्रामीणों व परिजनों का रोष सोमवार को और बढ़ गया। दिनभर तनाव की स्थिति बनी रही। आक्रोशित लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर दोवड़ा पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही रास्ता जाम कर दिया।

इस दौरान ग्रामीणों ने सराड़ा के DSP चांदमल सिंगारिया के वाहन को घेर लिया तथा भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव करते हुए गाड़ी पर मुक्के मारे। जिससे वाहन का कांच टूट गया। हालांकि, आक्रोशित भीड़ में से कुछ ने आक्रोशित युवाओं को शांत करवाया तथा DSP के वाहन को सुरक्षित बाहर निकलवाया।

उमेश मीणा कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे

इधर, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आसपुर विधायक उमेश मीणा सोमवार शाम को कलक्ट्रेट के बाहर पीड़ित परिजनों व ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल उदयपुर के सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है तथा हालात स्थिर बनी हुई है।

यह है मामला

जानकारी के अनुसार दोवड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र के वसी गांव के एक स्कूल में हुई चोरी के मामले को लेकर शुक्रवार रात को करालिया देवसोमनाथ निवासी दिलीप पुत्र जीवरात अहारी को डूंगरपुर शहर से हिरासत में लिया था। इसके बाद दिलीप की शनिवार सुबह तबीयत खराब हो गई। इस पर पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया। लेकिन आरोपी की तबीयत अधिक खराब होने पर रविवार सुबह पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाते हुए चिकित्सालय परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन किया था। परिजनों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को उदयपुर रेफर करवा दिया था।

थाने के बाहर हुए एकत्रित, जताया रोष

रविवार देर रात्रि तक पुलिस थाने में धरना-प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से थाने के जाप्ते पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर सोमवार दोपहर बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। बड़ी संख्या में शामिल ग्रामीणों ने थाने के बाहर एकत्रित हुए। यहां रास्ता भी रोक दिया। इस दौरान यहां मौजूद सराड़ा पुलिस उपाधीक्षक चांदमल सिंगारिया के वाहन के चारों तरफ ग्रामीण कार्रवाई की मांग को लेकर एकत्रित हो गए और गाड़ी पर मुक्के मारने लगे। वाहन के चालक ने गाड़ी निकालने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ में से पत्थर आए तथा वाहन के कांच फूट गए।

वहीं, कुछ पत्थर पुलिस थाने की तरफ भी फेंकने की बात सामने आई। लोगों ने दोवड़ा थानाधिकारी सहित पूरे स्टॉफ को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इसके बाद परिजन ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय कलक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पर पहुंचे।

पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

कलक्ट्रेट पहुंचे पहुंचे आसपुर विधायक उमेश मीणा ने कहा कि दोवड़ा पुलिस थाने का जाप्ता लगातार आदिवासियों का शोषण कर रही है तथा कानून की आड़ में उनके साथ मारपीट कर सीधे मौत के घाट उतार रही है। दिलीप की गिरफ्तारी के दौरान भी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन किया है और पुलिस कस्टडी में उसके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा चिकित्सालय में भर्ती आरोपी के बारे में भी पुलिस स्पष्ट जानकारी नहीं बता रही है कि आखिर वह किस हालात में हैं।

एसपी ने क्या कहा ?

दोवड़ा थाने के बाहर डिप्टी की गाड़ी की तोडफोड़ एवं पुलिस थाने पर कुछ पत्थर आए हैं। उन आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं, उदयपुर में भर्ती आरोपित की हालत ठीक है। पुलिस थाने के जाप्ते की शिकायत आने पर जांच करवाएंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे। -मनीषकुमार, पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 07:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मामला: भीड़ ने DSP की गाड़ी पर किया पथराव, सड़क पर पूरे दिन जमकर चला बवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डूंगरपुर: पुलिस कस्टडी में युवक की हालत गंभीर, घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल, थाने के सामने धरने पर बैठे विधायक

Dungarpur
डूंगरपुर

Rajasthan Govt School: करोड़ों खर्च के बावजूद सरकारी स्कूलों में घटा नामांकन, जानें इसके पीछे की 6 बड़ी वजह

Rajasthan government schools
डूंगरपुर

Rajasthan Rape: राजस्थान में 72 साल की बुजुर्ग महिला से बलात्कार के बाद मची सनसनी, मोबाइल भी लूट ले गया आरोपी

72 year old woman raped and robbed in Dungarpur
डूंगरपुर

शर्मनाक : भीलवाड़ा-पाली के बाद अब डूंगरपुर में अस्पताल के बाहर मिला नवजात, हालत नाजुक

Shameful Rajasthan Bhilwara Pali Now Dungarpur a newborn was found outside a hospital his condition critical
डूंगरपुर

Dungarpur : अयोध्या-काशी कॉरिडोर की तर्ज पर हो बेणेश्वर धाम का विकास, लाखों श्रद्धालुओं को उम्मीद पीएम मोदी करेंगे घोषणा

Beneshwar Dham should be developed on lines of Ayodhya-Kashi corridor Millions of devotees hope PM Modi will announce
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.