Rajasthan: पुलिस से बचने के लिए पहने युवतियों के कपडे़, मौज-शौक के लिए करते थे लूट, पुलिस ने तीन को दबोचा

डूंगरपुर . लड़कियों के वेश में गिरफ्तार आरोपी (नकाबपोश)। फोटो पत्रिका नेटवर्क
डूंगरपुर। दीपावली पर सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव के समीप दो राहगीरों के साथ लूटपाट और चाकू के हमले से एक युवक की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दो बाल अपचारियों को डिटेन किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि हिराता माली फला निवासी कृष्णलाल पुत्र लक्ष्मण रोत ने थाने में रिपोर्ट दी।इसमें बताया कि उसका भतीजा कौशिक व राजेंद्र 21 अक्टूबर को देवल बस स्टैण्ड से पैदल-पैदल भुआ के घर जा रहे थे। रास्ते में दो से तीन स्कूटी व मोटर साइकिल पर सवार होकर पांच से छह युवक आए।
युवकों ने दोनों राहगीरों के आगे मोटर साइकिल खड़ीकर दी और दोनों के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान बदमाशों ने दोनों के जेब से पांच हजार रुपए व राजेंद्र से मोबाइल छिन लिया। इसके बाद एक बदमाश ने राजेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। इससे वह लहूलुहान हो गया। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। यहां पर उपचार के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्जकर छानबीन के दौरान रविवार को बंजारिया निवासी दिनेश पुत्र मुकेश कलासुआ, पीयूष पुत्र चुन्नीलाल डामोर व खांडी ओबरी निवासी प्रेमशंकर उर्फ प्रेमा पुत्र बाबूलाल डामोर को गिरफ्तार व दो बाल अपचारी को डिटेन किया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात के समय काम में ली गई मोटर साइकिल, लट्ठ व चाकू भी बरामद कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए लड़कियों का वेश धारणकर इधर-उधर घुम रहे थे। वहीं, आरोपी मौज-शौक करने व पॉवर बाइक्स में पेट्रोल चोरी करने के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं, बदमाशों ने सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी के पोस्ट व वीडियो वायरल करते थे। तीनों आरोपियों पर उदयपुर संभाग के कई थानों में मामला दर्ज हैं।
पुलिस की कार्रवाई में थानाधिकारी सुबोध जांगीड़, एसआई भवानीशंकर, रमेशचंद्र, एएसआई पोपटलाल लबाना, प्रवीण सिंह, हैडकांस्टेबल कंहैयालाल, कांस्टेबल गोविंद, प्रकाश, प्रवीण, सुरेश, मगनलाल, रणवीर, खैरवाड़ा थाने से हेड कांस्टेबल राकेश, नरेश, मनिंदर सिंह, लोकेंद्र सिंह व साईबर थाने से अभिषेक व सत्येंद्र शामिल थे।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी की पोस्ट वायरल की है। उनके फॉलोवर्स, लाइक व कमेंटस करने वालों पर भी निगरानी रखकर सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
