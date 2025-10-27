Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan: पुलिस से बचने के लिए पहने युवतियों के कपडे़, मौज-शौक के लिए करते थे लूट, पुलिस ने तीन को दबोचा

देवल गांव के समीप दो राहगीरों के साथ लूटपाट और चाकू के हमले से एक युवक की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दो बाल अपचारियों को डिटेन किया है।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

kamlesh sharma

Oct 27, 2025

Dungarpur Police

डूंगरपुर . लड़कियों के वेश में गिरफ्तार आरोपी (नकाबपोश)। फोटो पत्रिका नेटवर्क

डूंगरपुर। दीपावली पर सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव के समीप दो राहगीरों के साथ लूटपाट और चाकू के हमले से एक युवक की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दो बाल अपचारियों को डिटेन किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि हिराता माली फला निवासी कृष्णलाल पुत्र लक्ष्मण रोत ने थाने में रिपोर्ट दी।इसमें बताया कि उसका भतीजा कौशिक व राजेंद्र 21 अक्टूबर को देवल बस स्टैण्ड से पैदल-पैदल भुआ के घर जा रहे थे। रास्ते में दो से तीन स्कूटी व मोटर साइकिल पर सवार होकर पांच से छह युवक आए।

युवकों ने दोनों राहगीरों के आगे मोटर साइकिल खड़ीकर दी और दोनों के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान बदमाशों ने दोनों के जेब से पांच हजार रुपए व राजेंद्र से मोबाइल छिन लिया। इसके बाद एक बदमाश ने राजेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। इससे वह लहूलुहान हो गया। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। यहां पर उपचार के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई।

पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्जकर छानबीन के दौरान रविवार को बंजारिया निवासी दिनेश पुत्र मुकेश कलासुआ, पीयूष पुत्र चुन्नीलाल डामोर व खांडी ओबरी निवासी प्रेमशंकर उर्फ प्रेमा पुत्र बाबूलाल डामोर को गिरफ्तार व दो बाल अपचारी को डिटेन किया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात के समय काम में ली गई मोटर साइकिल, लट्ठ व चाकू भी बरामद कर लिया है।

मौज-शौक के लिए करते थे लूट

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए लड़कियों का वेश धारणकर इधर-उधर घुम रहे थे। वहीं, आरोपी मौज-शौक करने व पॉवर बाइक्स में पेट्रोल चोरी करने के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं, बदमाशों ने सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी के पोस्ट व वीडियो वायरल करते थे। तीनों आरोपियों पर उदयपुर संभाग के कई थानों में मामला दर्ज हैं।

पुलिस की कार्रवाई में थानाधिकारी सुबोध जांगीड़, एसआई भवानीशंकर, रमेशचंद्र, एएसआई पोपटलाल लबाना, प्रवीण सिंह, हैडकांस्टेबल कंहैयालाल, कांस्टेबल गोविंद, प्रकाश, प्रवीण, सुरेश, मगनलाल, रणवीर, खैरवाड़ा थाने से हेड कांस्टेबल राकेश, नरेश, मनिंदर सिंह, लोकेंद्र सिंह व साईबर थाने से अभिषेक व सत्येंद्र शामिल थे।

इन पर भी होगी कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी की पोस्ट वायरल की है। उनके फॉलोवर्स, लाइक व कमेंटस करने वालों पर भी निगरानी रखकर सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: मेड़ता में पुलिस ने अपराधियों को दी अनोखी सजा, महिलाओं की ड्रेस में करवाई परेड; देखें VIDEO
नागौर
Unique punishment given to criminals in Merta

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 04:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan: पुलिस से बचने के लिए पहने युवतियों के कपडे़, मौज-शौक के लिए करते थे लूट, पुलिस ने तीन को दबोचा

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पैंथर का शिकार, सिर व पैर काट ले गए, वन विभाग में मचा हड़कंप

डूंगरपुर

Dungarpur News: आधी रात पुलिसकर्मी पर किया था लट्ठ से हमला, आसपुर में निकाला गया आरोपियों का जुलूस

Dungarpur crime news
डूंगरपुर

राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन का 18.43 करोड़ रुपए लागत से हो रहा कायाकल्प, वागड़-मेवाड़ की संस्कृति की दिखेगी झलक

डूंगरपुर

Road Accident: अनियंत्रित कार खेत में पलटी, पति की दर्दनाक मौत, पत्नी के शरीर में 18 फ्रैक्चर, हालत गंभीर

car accident
डूंगरपुर

झाड़ियों ने संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, चार थानों की पुलिस तैनात

डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.