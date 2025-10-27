Rajasthan: पुलिस से बचने के लिए पहने युवतियों के कपडे़, मौज-शौक के लिए करते थे लूट, पुलिस ने तीन को दबोचा

डूंगरपुर। दीपावली पर सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव के समीप दो राहगीरों के साथ लूटपाट और चाकू के हमले से एक युवक की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दो बाल अपचारियों को डिटेन किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि हिराता माली फला निवासी कृष्णलाल पुत्र लक्ष्मण रोत ने थाने में रिपोर्ट दी।इसमें बताया कि उसका भतीजा कौशिक व राजेंद्र 21 अक्टूबर को देवल बस स्टैण्ड से पैदल-पैदल भुआ के घर जा रहे थे। रास्ते में दो से तीन स्कूटी व मोटर साइकिल पर सवार होकर पांच से छह युवक आए।