Rajasthan School Uniform: सामान्य-OBC वर्ग के छात्रों के साथ 9वीं से 12वीं की बेटियां भी योजना से बाहर, करना पड़ेगा इंतजार



डूंगरपुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों को 5.93 करोड़ का बजट मिला है। समसा कार्यालय ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को यह राशि आवंटित कर दी है। गौरतलब है कि पहले यह राशि पहली से 8वीं के समस्त विद्यार्थियों एवं 9वीं से 12वीं की छात्राओं को मिलती थी। अब सरकार ने फिलहाल इस योजना में 8वीं तक की सभी छात्राओं एवं बीपीएल, एससी एवं एसटी के छात्रों को ड्रेस की राशि खाते में डीबीटी योजना में ट्रांसफर करने का निर्णय किया है।