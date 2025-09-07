Holiday: राजस्थान के इस जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित, कल ‘मूसलाधार’ बारिश की चेतावनी

Heavy Rain: डूंगरपुर जिले में रविवार को भी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश का दौर रहा। इससे मौसम सुहाना हो गया। शहर में रविवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश का पानी नदियों की तरह सडक़ों पर बहने लगा। वहीं, दिन चढने के साथ मौसम सुहाना हो गया और दिनभर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा।
शहर में लगातार बारिश का दौर जारी रहने से बांवों में पानी की आवक शुरू हो गई। घाटी स्थित उदयबाव लगभग भर चुकी है। यह बाव छह साल बाद भरी है। यह वर्ष 2018 में बारिश से भरी थी। वहीं, गेपसागर झील में पानी की आवक जारी है। इस पर गेपसागर झील में लगभग दो से तीन सीढ़ी पानी की आवक हुई है।
मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में भारी बारिश व कहीं-कहीं अति भारी बारिश की प्रबल संभावनों के चलते जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिले में संचालित समस्त आंगनवाडी केन्द्रों एवं सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किए है।
जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आदेश में विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं मां बांडी केन्द्रों के समस्त कार्मिक निर्धारित समयानुसार उपस्थित होकर विभागीय प्रशासनिक कार्य संपादित करेगे।