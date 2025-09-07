Holiday: राजस्थान के इस जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित, कल ‘मूसलाधार’ बारिश की चेतावनी

शहर में लगातार बारिश का दौर जारी रहने से बांवों में पानी की आवक शुरू हो गई। घाटी स्थित उदयबाव लगभग भर चुकी है। यह बाव छह साल बाद भरी है। यह वर्ष 2018 में बारिश से भरी थी। वहीं, गेपसागर झील में पानी की आवक जारी है। इस पर गेपसागर झील में लगभग दो से तीन सीढ़ी पानी की आवक हुई है।