डूंगरपुर

Holiday: राजस्थान के इस जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित, कल ‘मूसलाधार’ बारिश की चेतावनी

भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान किया है।

डूंगरपुर

Lokendra Sainger

Sep 07, 2025

Heavy Rain: डूंगरपुर जिले में रविवार को भी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश का दौर रहा। इससे मौसम सुहाना हो गया। शहर में रविवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश का पानी नदियों की तरह सडक़ों पर बहने लगा। वहीं, दिन चढने के साथ मौसम सुहाना हो गया और दिनभर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा।

छह साल बाद भरी उदय बाव

शहर में लगातार बारिश का दौर जारी रहने से बांवों में पानी की आवक शुरू हो गई। घाटी स्थित उदयबाव लगभग भर चुकी है। यह बाव छह साल बाद भरी है। यह वर्ष 2018 में बारिश से भरी थी। वहीं, गेपसागर झील में पानी की आवक जारी है। इस पर गेपसागर झील में लगभग दो से तीन सीढ़ी पानी की आवक हुई है।

विद्यालयों में अवकाश की घोषणा

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में भारी बारिश व कहीं-कहीं अति भारी बारिश की प्रबल संभावनों के चलते जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिले में संचालित समस्त आंगनवाडी केन्द्रों एवं सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किए है।

जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आदेश में विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं मां बांडी केन्द्रों के समस्त कार्मिक निर्धारित समयानुसार उपस्थित होकर विभागीय प्रशासनिक कार्य संपादित करेगे।

Published on:

07 Sept 2025 06:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Holiday: राजस्थान के इस जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित, कल ‘मूसलाधार’ बारिश की चेतावनी

