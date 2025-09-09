Rajasthan: पुलिस से बचने के लिए मुंडवाया सिर, फिर भी चढ़ गए पुलिस के हत्थे; 2 गिरफ्तार, एक बाल अपचारी डिटेन

दोवड़ा थाना के थानाधिकारी ने बताया कि नया गांव निवासी सुमित्रा राउमावि गड़ामौरया स्कूल में तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त है। उनकी स्कूल की बालिका वर्ग की टीम छह सितंबर को जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राउमावि धावड़ी गई थी। टीम के खिलाडी शाम को मैच खेलकर ऑटो रिक्शा से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बाइक पर तीन युवक आए। युवकों ने ऑटो रिक्शा के आगे बाइक आड़ी खड़ी कर दी और पथराव कर खिलाडिय़ों के साथ मारपीट करने लगे।