राजस्थान: पाकिस्तान के नारे लगवाने पर माहौल गर्माया, हिरासत में बस चालक

डूंगरपुर। गडाजसराजपुर में दिव्य संस्कार निजी स्कूल के बस चालक की ओर से बच्चों को पाकिस्तान से जुड़े नारे लगवाने पर माहौल गर्मा गया। अभिभावकों ने इस रवैये पर आपत्ति जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्वसमाज की ओर से दिए ज्ञापन पर प्रकरण दर्ज कर बस चालक को हिरासत में लिया एवं आगे की कार्रवाई शुरू की।
जानकारी के अनुसार बस चालक गलियाकोट निवासी शाहरुख सुबह बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बस लेकर पहुंचा था। यहां अभिभावकों के सामने ही बच्चों को पाकिस्तान से जुड़े नारे बोलने को कहा। जिस पर अभिभावकों ने आपत्ति जताई। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चो के अभिभावक और बड़ी संख्या में सर्वसमाजजन पहुंचे।
गलियाकोट उपखंड़ अधिकारी संजय चरपोटा, तहसीलदार अर्जुनलाल गरासिया और चितरी थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार को ज्ञापन देकर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
आरोप है कि बस संचालक लंबे समय से बच्चों के साथ में ऐसा कर रहा था, लेकिन बच्चे अभिभावकों को बता नहीं पा रहे थे। कुछ समय पहले ही स्कूल में एक छात्र चाकू लेकर आया था लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। अभिभावकों ने इन मामलों में रोष जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की हैं।