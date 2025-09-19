राजस्थान: पाकिस्तान के नारे लगवाने पर माहौल गर्माया, हिरासत में बस चालक

डूंगरपुर। गडाजसराजपुर में दिव्य संस्कार निजी स्कूल के बस चालक की ओर से बच्चों को पाकिस्तान से जुड़े नारे लगवाने पर माहौल गर्मा गया। अभिभावकों ने इस रवैये पर आपत्ति जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्वसमाज की ओर से दिए ज्ञापन पर प्रकरण दर्ज कर बस चालक को हिरासत में लिया एवं आगे की कार्रवाई शुरू की।