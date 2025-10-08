कार की बोनट में शराब छिपाकर गुजरात कर रहे थे तस्करी, दो कारों से 140 बोतल शराब जब्त

जिस पर पुलिस ने भुपालपुरा निवासी विजयसिंह पुत्र शिवसिंह रावत, बांदेला धंबोला निवासी सुभाषचंद्र पुत्र रामनारायणलाल लबाना व निठाउवा निवासी दिलीप पुत्र लक्ष्मीनारायण लबाना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार से 140 बोतल शराब जब्त की है। पुलिस इसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए आंक रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गुजरात में शराब की तस्करी दुगुनी कमाई करते है। आरोपी धंबोला रास्ते से गुजरात शराब तस्करी कर रहे थे।