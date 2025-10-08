कार की बोनट में शराब छिपाकर गुजरात कर रहे थे तस्करी, दो कारों से 140 बोतल शराब जब्त

शराब तस्करों की ओर से कार के बोनट में छिपाई गई शराब। फोटो पत्रिका
डूंगरपुर जिले मे शराब तस्कर गुजरात शराब तस्करी को लेकर अलग-अलग तरीके अपना रहे है, लेकिन पुलिस की सजगता से इनके मंसुबों पर पानी फिर रहा हैं। ऐसा ही मामला जिले के धंबोला क्षेत्र में सामने आया है। जहां धंबोला पुलिस ने मंगलवार सुबह दो कारों के बोनट से शराब जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने मंगलवार सुबह थाने के बाहर नाकाबंदी की। इस दौरान सागवाड़ा की तरफ से आगे पीछे दो कारें आई। पुलिस ने दोनों कारों को रोका और तलाशी ली तो, दोनों कारें खाली थी। पुलिसकर्मियों ने दोनों कारों का बोनट खोला तो, अंदर थैलियों में लिपटी हुई शराब की बोतलें पाई गई।
जिस पर पुलिस ने भुपालपुरा निवासी विजयसिंह पुत्र शिवसिंह रावत, बांदेला धंबोला निवासी सुभाषचंद्र पुत्र रामनारायणलाल लबाना व निठाउवा निवासी दिलीप पुत्र लक्ष्मीनारायण लबाना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार से 140 बोतल शराब जब्त की है। पुलिस इसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए आंक रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गुजरात में शराब की तस्करी दुगुनी कमाई करते है। आरोपी धंबोला रास्ते से गुजरात शराब तस्करी कर रहे थे।
