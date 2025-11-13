पुलिस ने होटल पर मारा छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले एक युवती और दो युवक

देह व्यापार के खुलासे के लिए पुलिस बोगस ग्राहक बनकर पहुंची। यहां पड़ताल में सामने आया कि यहां मौजूद युवकों ने लड़की उपलब्ध होने की जानकारी दी एवं इसके लिए एक हजार रुपए भी बताए। साथ ही होटल के अंतिम रूम में युवती थी। वहां पहुंचने के बाद मोबाइल के थंब का इशारा पाकर पुलिस टीम ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अब होटल संचालक की तलाश में जुटी हुई हैं।