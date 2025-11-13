पुलिस ने होटल पर मारा छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले एक युवती और दो युवक

फोटो पत्रिका नेटवर्क
डूंगरपुर। जिले की धंबोला थाना पुलिस व डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई ने देह व्यापार के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। टीम ने पीठ कस्बे में स्थित एक होटल पर दबिश देकर अहमदाबाद की एक युवती सहित दो युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि होटल संचालक की तलाश जारी है।
धंबोला थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि पीठ स्थित पलक होटल में बाहर की युवतियों को बुलाकर अवैध देह व्यापार करवाया जा रहा है। इस पर टीम ने 12 नवम्बर को होटल के दूसरे माले पर दबिश दी।
तलाशी के दौरान वहां एक युवती और दो युवक आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। जिस पर पुलिस ने जिगर पुत्र नारायण प्रजापत निवासी पारडा थूर ,राजु पुत्र गोविन्द माल मीणा अखेपुर झल्लारा, सलूम्बर और अहमदाबाद निवासी एक युवकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने होटल संचालक की भूमिका की जांच शुरू कर दी है और उसके विरुद्ध भी मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण में आगे की कार्रवाई जारी है।
देह व्यापार के खुलासे के लिए पुलिस बोगस ग्राहक बनकर पहुंची। यहां पड़ताल में सामने आया कि यहां मौजूद युवकों ने लड़की उपलब्ध होने की जानकारी दी एवं इसके लिए एक हजार रुपए भी बताए। साथ ही होटल के अंतिम रूम में युवती थी। वहां पहुंचने के बाद मोबाइल के थंब का इशारा पाकर पुलिस टीम ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अब होटल संचालक की तलाश में जुटी हुई हैं।
