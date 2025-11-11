डूंगरपुर में चलते ट्रेलर में लगी आग, मचा हड़कंप, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

फोटो पत्रिका नेटवर्क
साबला (डूंगरपुर)। उदयपुर-बांसवाड़ा स्टेट हाइवे-32 पर मंगलवार को वाहनों में आग लगने की यह दूसरी घटना सामने आई है। पिण्डावल टोल नाके के पास बांसवाड़ा की ओर से आ रहे एक ट्रेलर ट्रक में अचानक आग लग गई। चलते ट्रक में आग की लपटें देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत चालक को इशारा कर ट्रक रुकवाया।
देखते ही देखते आग तेजी से फैली और धुएं के गुबार उठने लगे। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी रघुवीर सिंह मय जाब्ता पानी के टैंकर के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया।
साबला क्षेत्र में आग की घटनाओं के लिए फायर ब्रिगेड को जिला मुख्यालय (डूंगरपुर) या सागवाड़ा से आना पड़ता है। लगभग 30 किलोमीटर की यह दूरी तय करने में 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है, जिससे अक्सर आग की भीषण घटनाओं में घटनास्थल पर सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लोग लंबे समय से साबला ब्लॉक पर एक फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक व्यवस्था नहीं हुई हैं।
गौरतलब है कि एक सप्ताह के भीतर चलते वाहन में आग लगने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले, साबला और मुंगेड के बीच भी एक कार में अचानक आग लगने से वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी।
