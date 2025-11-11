डूंगरपुर में चलते ट्रेलर में लगी आग, मचा हड़कंप, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

साबला क्षेत्र में आग की घटनाओं के लिए फायर ब्रिगेड को जिला मुख्यालय (डूंगरपुर) या सागवाड़ा से आना पड़ता है। लगभग 30 किलोमीटर की यह दूरी तय करने में 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है, जिससे अक्सर आग की भीषण घटनाओं में घटनास्थल पर सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लोग लंबे समय से साबला ब्लॉक पर एक फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक व्यवस्था नहीं हुई हैं।