CG News: BSP से NOC नहीं मिलने पर नाराज, छात्रों के बैंक खातों पर पेनाल्टी लगाने से खफा

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा और ग्रामोद्योग मंत्री का दायित्व संभालने के बाद दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने गुरुवार को पहली बार जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। पहली ही बैठक में उन्होंने जनसुविधाओं व व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही पर सख्ती दिखाई।
घूमंतू मवेशियों के व्यवस्थापन को लेकर पिछली बैठकों में दिए गए निर्देश पर अमल नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने शासन से राशि मिलने के बाद भी निर्माण व विकास कार्यों के टेंडर और काम शुरू कराने में देरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी इन कार्यों को प्राथमिकता से शुरू कराएं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक नगर निगम में एक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निगम की ग्रंथालयों में आवश्यक व्यवस्था के लिए शासन द्वारा राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
मंत्री ने छात्रवृत्ति राशि से संबंधित जीरो बैलेंस खाते पर बैंकों द्वारा पेनाल्टी राशि काटे जाने की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की और बैंकों को नोटिस जारी करने कहा। मंत्री यादव ने रूआबांधा व देवधर मानव निर्मित वन को बेहतर करने के संबंध में वन विभाग के प्रस्ताव पर बीएसपी द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई।
उन्होंने कलेक्टर को बीएसपी के सीएसआर मद का ब्यौरा मंगाने के लिए कहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, और राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा आदि के संबंध में किए गए कार्यों की विस्तृत ब्यौरा मंगाई जाए। मंत्री यादव ने लोक निर्माण कार्यालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागवार कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि गांवों में बने रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क (रीपा) में ग्रामोद्योग के माध्यम से लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
इसी प्रकार गौठानों को गौधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने नगरीय निकायों में कचरा निष्पादन की जानकारी ली।अधिकारियों ने बताया कि भिलाई निगम में एजेंसी तय कर एग्रीमेंट कर लिया गया है। छात्रवृत्ति के लिए खोले छात्रों के खातों से जीरो बैंलेस के लिए पेनाल्टी काटने पर बैंकों को नोटिस भेजने कहा।
मंत्री यादव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारी को तांदुला नहर से बेमेतरा-बेरला क्षेत्र के टेल एरिया तक सिंचाई पानी पहुंचाने पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को सियान सदन में वृद्धजनों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने कहा।
उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक महत्व के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग, साइंस कॉलेज के बाजू से स्टेशन रोड तक केनाल रोड निर्माण, नालंदा परिसर की स्थिति की जानकारी ली। चंडी मंदिर से नयापारा मार्ग, महाराजा चौक से बोरसी मार्ग और मिनीमाता चौक से जेल तिराहा मार्ग के लिए शासन से राशि स्वीकृत हो गई है। अधिकारी विद्युत लाइन शिफ्टिंग, पानी पाइप लाइन और मुआवजा वितरण का कार्य जल्द कराएं।