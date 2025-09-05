CG News: BSP से NOC नहीं मिलने पर नाराज, छात्रों के बैंक खातों पर पेनाल्टी लगाने से खफा

उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक महत्व के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग, साइंस कॉलेज के बाजू से स्टेशन रोड तक केनाल रोड निर्माण, नालंदा परिसर की स्थिति की जानकारी ली। चंडी मंदिर से नयापारा मार्ग, महाराजा चौक से बोरसी मार्ग और मिनीमाता चौक से जेल तिराहा मार्ग के लिए शासन से राशि स्वीकृत हो गई है। अधिकारी विद्युत लाइन शिफ्टिंग, पानी पाइप लाइन और मुआवजा वितरण का कार्य जल्द कराएं।