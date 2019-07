फेसबुक पर बरसे डोनाल्ड ट्रंप, कहा- Libra क्रिप्टोरंसी को बैंक की तरह ही काम करना होगा

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) अब बिटकॉइन ( Bitcoin ) और फेसबुक की प्रस्तावित डिजिटल करंसी लिब्रा ( Libra ) समेत अन्य क्रिप्टोकरंसी ( Cryptocurrency ) के बढ़ते व्यापार पर जमकर बरसे हैं। लंबे समय से इन क्रिप्टोकरंसी के लिए बैंकिंग नियामन लाने की मांग की जा रही है।

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यदि क्रिप्टोकरंसी का कारोबार जारी रखना है तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों ( Banking Regulation ) को पालना करना होगा। क्रिप्टोरंसी एक्सचेंज प्रणाली को एक बैंक की तरह ही काम करना होगा।

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....