फ्रांस द्वारा डिजिटल टैक्स लगाने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा - बहुत जल्द मैक्रों की मूर्खता का जवाब देंगे

नई दिल्ली। चीन ( China ) के साथ ट्रेड वॉर ( Trade War ) के बाद अब अमरीकी राष्ट्रपति ( american president ) की अगली नजर फ्रांस पर पड़ती दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने कहा है कि वो बहुत जल्द फ्रांस पर भी आवश्यक कदम उठाएंगे। ट्रंप की तरफ से यह बयान तब आया है, जब कुछ दिन पहले ही फ्रांस ( France ) ने अमरीकी तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स ( Digital Tax ) लागने की घोषणा की।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्विट में लिखा, "अगर आप टैक्स लगाते हैं तो यह आपका अपना देश होना चाहिए। हम बहुत जल्द मैक्रों की मूर्खता का जवाब देंगे।" ट्रंप ने अपने ट्विट में फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैनुअल मैक्रों का भी जिक्र किया था। ट्रंप ने आगे लिखा, "मैने हमेशा कहा है कि अमरीकीन वाइन फ्रेंच वाइन की तुलना में शानदार है।"

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!