भारत ने दिया अमरीका को जवाब, आज से लागू हुआ 28 उत्पादों पर आयात शुल्क

नई दिल्ली। भारत ने अमरीका को बड़ा झटका देते हुए उसके 28 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। रविवार यानी आज से अमरीकी उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब बादाम, दालों और अखरोट सहित 28 अमरीकी उत्पादों की भारतीय बाजारों में कीमतें बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि भारत की ओर से करीब एक साल से उत्पाद शुल्क को टाला जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से अमरीका और भारत के बीच इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही थी।

सीबीआईसी की ओर से जारी हुई अधिसूचना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 30 जून, 2017 की अधिसूचना में संशोधन करते हुए शनिवार को जानकारी दी। अधिसूचना के तहत अमरीका से निर्यात होने वाले 28 उत्पादों जवाबी आयात शुल्क लागू कर दिया जाएगा। जो रविवार से लागू हो गया है। वहीं अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अमरीका को छोड़ बाकी देशों से इन वस्तुओं पर एमएफएन की व्यवस्था है उन देशों में पहले वाली दरें ही बनी रहेंगी।

India imposes retaliatory tariffs on American goods. Govt of India issues notification. Retaliatory Tariffs will apply to goods 'originating in or exported from USA' from June 16, 2019.