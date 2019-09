200 रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट होंगे नीलाम, पीएम मोदी ने किया ट्वीट

नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केंद्र की नमामि गंगे परियोजना के लिए निधि जुटाने के मकसद से पिछले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की प्रदर्शनी एवं ई-नीलामी का शनिवार को उद्घाटन किया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में शॉल, पगड़ियां और जैकेटों समेत 2,700 से अधिक स्मृति चिह्नों की शनिवार से लेकर तीन अक्टूबर तक www.pmmementos.gov.in पर नीलामी की जाएगी।



11 बजे से होगी नीलामी

पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) में सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक लोगों के लिए ‘‘स्मृति चिह्न’’ नाम से करीब 500 स्मृति चिह्नों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने बताया, ‘‘जो स्मृति चिह्न प्रर्दिशत हैं उन्हें हर सप्ताह बदला जाएगा। उपहारों में पेटिंग्स, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, शॉल, पगड़ी, जैकेट और पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र शामिल हैं।



There would also be an e-auction of the gifts and mementos. The proceeds from the auction will be devoted towards the Namami Gange Mission. It would contribute to a cleaner Ganga.



