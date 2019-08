5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए भारत रत्न प्रणब दा ने दिया मंत्र

नई दिल्ली। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार को एक खास मंत्र दिया है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके प्रणब दा ने सोमवार को एक कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा कि निर्यात हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो हमार कुल अर्थव्यवस्था का एक तिहाई हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आना चाहिये।

Former President Pranab Mukherjee at an event in Kolkata, today: Exports must constitute the most important segment of our economy. Exports must constitute at least 1/3 of the total worth of the economy(target of USD 5-trillion economy) must come from international trade sectors. pic.twitter.com/3OcmPYMiZL