GST रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 30 नवंबर तक कर सकेंगे दाखिल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के कारोबारियों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी दायर करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। जिन भी लोगों ने अभी तक जीएसटी नहीं भरा है उनके पास 30 नवंबर तक का समय है। तिथि बढ़ाने की वजह रिटर्न दाखिल करने में कर दाताओं को पेश आ रही तकनीकी दिक्कतें बतायी गयीं हैं।



वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि हम तारीख को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी भी कई लोगों को जीएसटी रिटर्न दायर करने में परेशानी आ रही है। इससे पहले वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी।

The last date for furnishing of Annual Return in the FORM GSTR-9 / FORM GSTR-9A and Reconciliation Statement in FORM GSTR-9C for the financial year 2017-18 has been extended from 31st August, 2019 to 30th November, 2019. RoD Order No. 07/2019-CT dtd. 26.08.2019. @nsitharaman pic.twitter.com/u0f2IqabT8