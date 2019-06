दाल की कीमतों पर अंकुश लगाएगी मोदी सरकार, बनाया 100 दिन का ये नया प्लान

नई दिल्ली। देश में लगातर बढ़ती महंगाई को रोक पाना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में सरकार की ओर से थोक और खुदरा महंगाई दर के आंकड़े पेश किए हैं। खुदरा मंहगाई दर छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल 2019 में देश में खुदरा महंगाई दर 2.92 फीसदी हो गई है। वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार सौसम सामान्य रहने की संभावना है, जिसका सीधा असर दालों की कीमतों पर पड़ेगा।

दामों में आ सकती है तेजी

आपको बता दें कि कुछ समय पहले दाल के दामों में नरमी देखने को मिली थी, लेकिन इस समय दाल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में दाल के दामों में तेजी देखने को मिलेगी। आईएमडी और स्काईमेट के जानकारों की मानें तो इस बार मौसम के कारण अनाज और दाल के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चना, उड़द और तुअर दाल के उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर भी दाल की कीमतों पर पड़ेगा।



रामविलास पासवान को मिला खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय

हाल ही में मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है, जिसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख राम विलास पासवान को खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री का कार्यभार दिया गया है, जिसेक बाद उन्होंने कहा है कि वह मंत्रालय की 100 दिन की कार्ययोजना के साथ उसे लागू करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि पासवान ने शुरुआती 100 दिनों में 16 लाख टन दाल और 50,000 टन प्याज के भंडारण के लिए जरूरी कदम उठाने का लक्ष्य रखा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि दाल की कीमतों में बढ़ोतरी हो और देश की आम जनता को महंगाई की मार सहनी पड़े।

Delhi: Ram Vilas Paswan takes charge as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. #UnionCabinet pic.twitter.com/zy3frq5O29