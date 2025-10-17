1 Dozen Means: एक दर्जन’ में हमेशा 12 चीजें क्यों होती हैं? 10 या 11 क्यों नहीं? समझिए इस संख्या के पीछे छुपा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण



12 को कई छोटे हिस्सों में बांटना आसान होता है। इसे 2, 3, 4 और 6 में पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। इस गुण के कारण पुराने व्यापारी 12 की संख्या को एक आदर्श समूह मानते थे, क्योंकि इससे चीजें बांटना और गिनती करना आसान हो जाता था।इसलिए 12 की संख्या को पूरी और व्यवस्थित मानी जाती है, और यही कारण है कि चीजों का समूह 12 होने पर 'एक दर्जन' कहलाता है।

12 ÷ 2 = 6

12 ÷ 3 = 4

12 ÷ 4 = 3

12 ÷ 6 = 2