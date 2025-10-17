Patrika LogoSwitch to English

1 Dozen Means: एक दर्जन’ में हमेशा 12 चीजें क्यों होती हैं? 10 या 11 क्यों नहीं? समझिए इस संख्या के पीछे छुपा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण

1 Dozen Means: आखिर एक दर्जन में 12 क्यों होते है 10 या 11 नहीं? दर्जन की यह परंपरा सिर्फ एक संख्यात्मक चुनाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी छुपे हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 17, 2025

divisors of 12, origin of the dozen, why is a dozen 12, history of the number 12

Dozen meaning in numbers|फोटो सोर्स – Patrika.com

1 Dozen Means: आप मार्केट में अंडे हों, केले हों या मिठाई, सबकी गिनती दर्जन में ही होती है। और दर्जनों में ही 12 ही पैक आते हैं, क्योंकि ‘एक दर्जन’ का मतलब होता है 12 चीजें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 12 क्यों? क्यों 10 या 11 नहीं? दर्जन की यह परंपरा सिर्फ एक संख्यात्मक चुनाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी छुपे हैं।आइए जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके।

‘दर्जन’ शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई?


‘Dozen" शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द “duodecim” से हुई है, जिसका अर्थ होता है "बारह (12)"। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसे प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ा जा सकता है, खासकर मिस्र और बाबिलोन की संस्कृति से।

12 के पीछे का गणित और इतिहास


आज हम जिस दशमलव प्रणाली (Decimal System) का उपयोग करते हैं, वह 10 के आधार पर काम करती है ,जैसे 10, 100, 1000 आदि। लेकिन प्राचीन काल की कई सभ्यताओं ने 12 आधारित प्रणाली (Duodecimal System) को अपनाया था। मिस्र, रोम और बाबिलोन जैसी सभ्यताओं में 12 को एक पूर्ण चक्र माना जाता था।

  • एक वर्ष में 12 महीने होते हैं।
  • घड़ी में दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, जो दो 12-घंटों के चक्र में बंटे होते हैं (AM और PM)।
  • वृत्त या गोले को 12 बराबर भागों में बांटना सरल होता है।

गणितीय दृष्टिकोण से 12 की खासियत


12 को कई छोटे हिस्सों में बांटना आसान होता है। इसे 2, 3, 4 और 6 में पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। इस गुण के कारण पुराने व्यापारी 12 की संख्या को एक आदर्श समूह मानते थे, क्योंकि इससे चीजें बांटना और गिनती करना आसान हो जाता था।इसलिए 12 की संख्या को पूरी और व्यवस्थित मानी जाती है, और यही कारण है कि चीजों का समूह 12 होने पर 'एक दर्जन' कहलाता है।
12 ÷ 2 = 6
12 ÷ 3 = 4
12 ÷ 4 = 3
12 ÷ 6 = 2

12 का मनोवैज्ञानिक महत्व


12 गणित में परिपूर्ण संख्या नहीं है, फिर भी इसे संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इंसानी दिमाग के लिए 12 वस्तुओं को पहचानना और याद रखना आसान होता है।

  • साल में 12 महीने होते हैं।
  • ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं।
  • घड़ी में 12 अंक होते हैं।

व्यापार में दर्जन का महत्व


यूरोप के पुराने बाजारों में जब चीजे तौल कर या गिनकर बेची जाती थीं, तब 12 की संख्या को इकाई की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। 12 का आधा, चौथाई या छठा भाग निकालना आसान होता था, जिससे लेन-देन में गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती थी। धीरे-धीरे ये चलन इतना आम हो गया कि 12 का समूह ही 'दर्जन' कहलाने लगा।

Hindi News / Education News / 1 Dozen Means: एक दर्जन' में हमेशा 12 चीजें क्यों होती हैं? 10 या 11 क्यों नहीं? समझिए इस संख्या के पीछे छुपा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण

शिक्षा

