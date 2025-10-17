1 Dozen Means: एक दर्जन’ में हमेशा 12 चीजें क्यों होती हैं? 10 या 11 क्यों नहीं? समझिए इस संख्या के पीछे छुपा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण

Dozen meaning in numbers|फोटो सोर्स – Patrika.com
1 Dozen Means: आप मार्केट में अंडे हों, केले हों या मिठाई, सबकी गिनती दर्जन में ही होती है। और दर्जनों में ही 12 ही पैक आते हैं, क्योंकि ‘एक दर्जन’ का मतलब होता है 12 चीजें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 12 क्यों? क्यों 10 या 11 नहीं? दर्जन की यह परंपरा सिर्फ एक संख्यात्मक चुनाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी छुपे हैं।आइए जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके।
‘Dozen" शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द “duodecim” से हुई है, जिसका अर्थ होता है "बारह (12)"। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसे प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ा जा सकता है, खासकर मिस्र और बाबिलोन की संस्कृति से।
आज हम जिस दशमलव प्रणाली (Decimal System) का उपयोग करते हैं, वह 10 के आधार पर काम करती है ,जैसे 10, 100, 1000 आदि। लेकिन प्राचीन काल की कई सभ्यताओं ने 12 आधारित प्रणाली (Duodecimal System) को अपनाया था। मिस्र, रोम और बाबिलोन जैसी सभ्यताओं में 12 को एक पूर्ण चक्र माना जाता था।
12 को कई छोटे हिस्सों में बांटना आसान होता है। इसे 2, 3, 4 और 6 में पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। इस गुण के कारण पुराने व्यापारी 12 की संख्या को एक आदर्श समूह मानते थे, क्योंकि इससे चीजें बांटना और गिनती करना आसान हो जाता था।इसलिए 12 की संख्या को पूरी और व्यवस्थित मानी जाती है, और यही कारण है कि चीजों का समूह 12 होने पर 'एक दर्जन' कहलाता है।
12 ÷ 2 = 6
12 ÷ 3 = 4
12 ÷ 4 = 3
12 ÷ 6 = 2
12 गणित में परिपूर्ण संख्या नहीं है, फिर भी इसे संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इंसानी दिमाग के लिए 12 वस्तुओं को पहचानना और याद रखना आसान होता है।
यूरोप के पुराने बाजारों में जब चीजे तौल कर या गिनकर बेची जाती थीं, तब 12 की संख्या को इकाई की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। 12 का आधा, चौथाई या छठा भाग निकालना आसान होता था, जिससे लेन-देन में गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती थी। धीरे-धीरे ये चलन इतना आम हो गया कि 12 का समूह ही 'दर्जन' कहलाने लगा।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग