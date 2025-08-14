Independence Day 2025: 15 अगस्त के बारे में जानें ये 5 जरुरी और रोचक फैक्ट, ज्ञान में होगा इजाफा

Independence Day 2025: 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास अवसर पर हर भारतीय तिरंगे के सम्मान में झुकता है और देशभक्ति का एक नया संचार हर भारतीय के अंदर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त पीछे कई रोचक और ऐतिहासिक तथ्य छिपे हैं? आइए जानते हैं 15 अगस्त से जुड़ी 5 जरूरी और दिलचस्प बातें।