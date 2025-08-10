Independence Day: 2025 में मनाया जाएगा 78वां या 79वां स्वतंत्रता दिवस? जानें सही हिसाब

भारत 200 सालों की ब्रिटिश हुकूमत के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 14 अगस्त की रात, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' वाला मशहूर भाषण देकर आजाद भारत के नए सफर की शुरुआत का ऐलान किया। उस समय हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा था और आँखों में सपनों की चमक थी। क्योंकि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी पहचान, एकता और जिम्मेदारी का दिन है। चाहे इसे 78वां या 79वां स्वतंत्रता दिवस कहें, असली मायने इस बात में हैं कि हर साल इस दिन हम अपनी आज़ादी को महसूस करें, शहीदों को नमन करें, और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इसे और मजबूत बनाने का संकल्प लें। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें आज़ादी एक बार मिली थी, लेकिन इसे बचाए रखना हमारी हर दिन की जिम्मेदारी है।